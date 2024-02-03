Гладилин посоветовал Джикии не спешить уходить из «Спартака»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что капитану красно-белых Георгию Джикии не стоит менять команду в зимнее трансферное окно.

«Верное решение, до конца контракта Джикию трогать не надо. Пусть он тренируется. Футбол — это такая игра, где вообще не знаешь, как карта ляжет. Георгий — хороший игрок международного класса, в расцвете сил, зачем от него избавляться?» — цитирует Гладилина Газета.Ru.

По словам трёхкратного серебряного призёра чемпионата СССР в составе «Спартака», пока непонятно, как дальше сложится судьба главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Что-то ещё новое в клубе может случиться. Так что зацикливаться на этом не стоит. Контракт закончится — будет видно», — добавил Гладилин.

Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки. В последний раз 30-летний футболист выходил на поле в игре Кубка России в октябре.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов предложить Джикии контракт с зарплатой €1,7 млн.