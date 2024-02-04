Sport24: Рыбчинский и Куликов перейдут из «Локомотива» в «Торпедо»

Полузащитники московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов близки к переходу в столичное «Торпедо».

Как сообщает Sport24, речь идёт о полноценном трансфере полузащитников.

Напомним, что Рыбчинский и Куликов не поехали на тренировочные сборы железнодорожников в ОАЭ.

В текущем сезоне Дмитрий провёл 13 матчей за красно-зелёных, Даниил — семь.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

«Торпедо» после 20 туров Первой лиги с 27 очками располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА не отпустит сербского полузащитника Сашу Зделара в аренду в турецкий «Бешикташ».