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Sport24: Рыбчинский и Куликов перейдут из «Локомотива» в «Торпедо»

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Полузащитники московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов близки к переходу в столичное «Торпедо».
Sport24: Рыбчинский и Куликов перейдут из «Локомотива» в «Торпедо»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Как сообщает Sport24, речь идёт о полноценном трансфере полузащитников.

Напомним, что Рыбчинский и Куликов не поехали на тренировочные сборы железнодорожников в ОАЭ.

В текущем сезоне Дмитрий провёл 13 матчей за красно-зелёных, Даниил — семь.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице.  

«Торпедо» после 20 туров Первой лиги с 27 очками располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА не отпустит сербского полузащитника Сашу Зделара в аренду в турецкий «Бешикташ».

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