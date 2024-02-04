Sport24: Рыбчинский и Куликов перейдут из «Локомотива» в «Торпедо»
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Как сообщает Sport24, речь идёт о полноценном трансфере полузащитников.
Напомним, что Рыбчинский и Куликов не поехали на тренировочные сборы железнодорожников в ОАЭ.
В текущем сезоне Дмитрий провёл 13 матчей за красно-зелёных, Даниил — семь.
После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице.
«Торпедо» после 20 туров Первой лиги с 27 очками располагается на восьмой строчке.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА не отпустит сербского полузащитника Сашу Зделара в аренду в турецкий «Бешикташ».