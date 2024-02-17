Поиск замены Промесу и возможный уход четырёх футболистов: как «Спартак» начинает процесс перестройки

Московский «Спартак» готов расстаться с четырьмя футболистами до закрытия зимнего периода дозаявок. По информации СМИ, руководство красно-белых не рассчитывает на Виктора Мозеса, Кристофера Мартинса, Павла Маслова и Леона Классена, а их агенты получили право вести переговоры с другими клубами. При этом также ходят слухи о поиске замены для Квинси Промеса, на днях осуждённого на шесть лет тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков и объявленного в международный розыск.

В жизни каждой команды наступает момент, когда ей необходимо немного сменить вектор развития и перетряхнуть состав. Причём в одних случаях руководство идёт на это, отталкиваясь от не самых удовлетворительных результатов коллектива и его неспособности выполнять турнирные задачи, в других — ввиду разного рода обстоятельств, напрямую не относящихся к спорту. Но временами изменения провоцирует целый комплекс проблем, связанный как с игровыми аспектами, так и с трудностями иного рода. И именно в такой ситуации оказался «Спартак».

В последнее время участились слухи о том, что в скором времени состав красно-белых могут покинуть сразу несколько исполнителей. Причём если некоторые из них с трудом проходят в основу и практически не несут ответственности за успехи и неудачи «Спартака» в последнее время, то другие во многом определяют его игру. В первую очередь речь идёт об одном из лучших бомбардиров в истории клуба — Квинси Промесе, чья карьера находится под угрозой из-за проблем с законом.

На днях суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, объявил в международный розыск и фактически поставил крест на его возвращении в Европу. Если ранее голландец мог надеяться, что в будущем отправится в Эредивизи и получит вторую попытку закрепиться в родном «Аяксе», то теперь шансы на это практически нулевые. Более того, если вердикт не удастся обжаловать, то Квинси рискует потерять возможность выступать в еврокубках после возвращения туда российских команд. Ведь в случае появления в одной из стран Евросоюза ему грозит экстрадиция на родину и тюремное заключение.

С одной стороны, всё это фактически лишило Промеса надежд на карьеру за пределами РПЛ и ещё прочнее связало со «Спартаком», хотя там на него рассчитывали и раньше. Если верить слухам, в декабре у него автоматически продлился действующий договор с клубом до лета 2025 года, а уже в скором времени голландец может получить российский паспорт и лишиться статуса легионера. С другой стороны, проблемы с законом не дают красно-белым чувствовать себя спокойно и заставляют подыскивать замену одному из своих лидеров. Так, в СМИ уже появилась информация о готовности москвичей потратить до €18 млн на сменщика Квинси. По данным Metaratings, поиски кандидата уже ведутся, а в шорт-лист входят четыре иностранца, чьи имена не называются.

Правда, пока в это верится с трудом. И не только из-за действующего соглашения Промеса, но и готовности сразу нескольких футболистов закрыть позицию левого вингера. В этом амплуа может выйти как Антон Зиньковский, так и Тео Бонгонда с Хесусом Мединой, предпочитающие располагаться справа. Да и какой смысл расставаться с таким качественным спортсменом, ввиду обстоятельств готовым оставаться в коллективе до самой пенсии? Гораздо логичнее воспользоваться этой ситуацией и заключить новый договор на более выгодных условиях, позволив Квинси и дальше укрепляться в статусе лучшего иностранного бомбардира в истории РПЛ.

Настолько же маловероятным видится и скорейший отъезд Георгия Джикии. Да, обсуждения нового контракта между сторонами протекают не лучшим образом, но до закрытия зимнего трансферного окна продажа защитника вряд ли состоится. В кратчайшие сроки найти ему замену вряд ли удастся, а нехватка представителей этого амплуа может сказаться в заключительной части первенства. Ведь «Спартак» всё ещё сохраняет пусть и призрачные, но шансы на золотые медали РПЛ, а также считается одним из фаворитов в борьбе за Кубок России.

Для сравнения, куда более вероятными выглядят отъезды четырёх других исполнителей, чьим агентам уже выдали авторизацию на ведение переговоров с другими клубами. По сведениям журналиста Ивана Карпова, некоторым из них даже успели предложить варианты продолжения карьеры, вследствие чего они могут покинуть «Открытие Банк Арену» до 22 февраля (в этот день в РПЛ закрывается трансферное окно). Причём речь идёт как о легионерах, так и о россиянах.

На первый взгляд, возможный уход Виктора Мозеса и Кристофера Мартинса может показаться не самым логичным. Всё же оба частенько выходили на поле в нынешнем сезоне, а люксембуржец и вовсе уже давно остаётся главной опцией на позиции опорника. Но пусть он и регулярно попадает в основу, его выступления зачастую вызывают вопросы. В частности, именно из-за его постоянных отлучений из своей зоны «Спартак» пропустил не один мяч в чемпионате. Достаточно вспомнить хотя бы гол Вендела в дерби столиц, когда Перейра сначала рванул в штрафную, а потом не успел накрыть удар бразильца. И такие ошибки он допускает чаще, чем хотелось бы.

Мозес же явно находится на заключительном этапе своей карьеры и уже не приносит той пользы, что раньше. За полгода 33-летний универсал провёл на поле лишь 650 минут во всех турнирах и отметился голом и передачей, а его статистика заметно просела. Так, если в минувшем сезоне он имел в активе 0,35 ожидаемого мяча и паса (xG + xA) в среднем за 90 минут, то в этом — лишь 0,16. При этом уже летом у нигерийца истекает соглашение с красно-белыми, и вполне резонно попытаться выручить за него хоть какие-то деньги.

Наверняка такими же доводами боссы «Спартака» руководствуются и в ситуации с Павлом Масловым. Правда, привели к ней абсолютно другие события. В чемпионате-2020/21 россиянин был одним из основных защитников коллектива и не только пользовался доверием тренера, но даже рассматривался как кандидат на вызов в сборную страны. Однако всё испортила травма бедра. Из-за неё он был вынужден лечь на операцию и пропустить 323 дня, а потом так и не смог вернуться на прежний уровень. Да и в схеме Гильермо Абаскаля с двумя центральными Павел явно не имел шансов проявить себя, ведь привык действовать в тройке.

Но если у Маслова хотя бы был яркий период в «Спартаке», то Леон Классен таким похвастаться не может. В январе 2022 года футболист с опытом выступлений в немецкой Бундеслиге был приобретён у «Тироля» за €900 тыс., но полноценной возможности проявить себя так и не получил. В РПЛ быстро вскрылись его проблемы со скоростью, а компенсировать её отсутствие за счёт других качеств он не сумел. В итоге всего 1807 минут на поле за два года.

Безусловно, назвать это масштабной перестройкой нельзя. По сути, «Спартак» избавляется от исполнителей, либо уже потерявших своё место в составе, либо не сумевших закрыть определённую вакансию на долгие годы, как в случае с Мартинсом. Ведь разговоры о необходимости покупки качественного опорника не утихали ни до его прихода, ни после. И хотя эти кадровые перестановки можно назвать локальными, они вполне отражают нынешнюю позицию руководства. В клубе явно недовольны текущим положением дел и намерены попытаться изменить его.

Вопрос лишь в том, планирует ли «Спартак» приобретать кого-либо на место вышеназванных футболистов, если их всё же удастся продать до закрытия трансферного окна. Да, уход тех же Классена, Маслова и Мозеса вряд ли сильно отразится на команде. На левом фланге обороны есть Олег Рябчук и Даниил Хлусевич, в центре — вышеназванный Джикия со Срджаном Бабичем, с Алексисом Дуарте и Никитой Черновым, а на правом краю атаки — Медина и Бонгонда.

Но как быть с опорником, ведь чистокровного представителя данного амплуа в стане десятикратных чемпионов России не было уже давно? И уход Мартинса посреди сезона может создать дефицит на данной позиции. Да, номинально закрыть её могут Руслан Литвинов и Наиль Умяров, да и Роман Зобнин с Данилом Пруцевым способны опуститься чуть ниже. Но проблему отсутствия качественного волнореза это вряд ли решит.

Так или иначе, всё это свидетельствует о начале постепенного процесса обновления команды и отказа от услуг ряда игроков, считавшихся важной частью коллектива на протяжении последних лет. И не исключено, что в будущем этот процесс будет лишь набирать обороты. Так, уже в следующем сезоне красно-белым придётся задуматься о будущем Зобнина, а также заняться решением вратарского вопроса. Ведь летом 2025-го истекают соглашения у всех трёх голкиперов — Александра Селихова, Александра Максименко и Ильи Свинова. И пока сложно сказать, кто же из них имеет большие шансы остаться в «Спартаке».