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Карпов: «Спартак» зимой готов продать Мозеса, Мартинса, Маслова и Классена

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«Спартак» планирует продать четырёх игроков в зимнее трансферное окно.
Карпов: «Спартак» зимой готов продать Мозеса, Мартинса, Маслова и Классена
  • РИА Новости

Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, клуб выдал агентам авторизацию на ведение переговоров по трансферам Виктора Мозеса, Кристофера Мартинса Перейры, Павла Маслова и Леона Классена.

34-летний Гильермо Абаскаль возглавляет московский клуб с 2022 года. 

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что Джикия не стал раскрывать подробности разговора с Абаскалем.

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