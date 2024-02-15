Карпов: «Спартак» зимой готов продать Мозеса, Мартинса, Маслова и Классена

«Спартак» планирует продать четырёх игроков в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, клуб выдал агентам авторизацию на ведение переговоров по трансферам Виктора Мозеса, Кристофера Мартинса Перейры, Павла Маслова и Леона Классена.

34-летний Гильермо Абаскаль возглавляет московский клуб с 2022 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что Джикия не стал раскрывать подробности разговора с Абаскалем.