Джикия не стал раскрывать подробности разговора с Абаскалем

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия не рассказал о подробностях разговора с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Мы проговорили все темы, высказались, так скажем. Поэтому с тех пор, как мы обсудили все моменты, всё, так скажем, встало на тот путь, чтобы действовать в интересах «Спартака», — цитирует Джикию «СЭ».

Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинёв заявил, что защитник не станет продлевать контракт со «Спартаком», если Гильермо Абаскаль останется в клубе.