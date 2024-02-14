Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам тюрьмы

Суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» Квинси Промеса по делу о контрабанде наркотиков.

По информации De Telegraaf, суд приговорил игрока к шести годам тюрьмы.

В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

Напомним, что суд Амстердама также приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

В настоящее время форвард «Спартака» находится на сборах в ОАЭ. Попытки добиться экстрадиции нидерландца на родину не увенчались успехом.

Ранее Максим Деменко посоветовал Промесу вернуться в Москву во избежание экстрадиции из ОАЭ.