Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам тюрьмы
- РИА Новости
По информации De Telegraaf, суд приговорил игрока к шести годам тюрьмы.
В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.
Напомним, что суд Амстердама также приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.
В настоящее время форвард «Спартака» находится на сборах в ОАЭ. Попытки добиться экстрадиции нидерландца на родину не увенчались успехом.
Ранее Максим Деменко посоветовал Промесу вернуться в Москву во избежание экстрадиции из ОАЭ.