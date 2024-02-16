Канчельскис: Промес — знаковая фигура «Спартака», с ним не будут разрывать контракт
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Ситуация с Промесом вызывает много вопросов. Пусть клуб комментирует, что там произошло и как. Будущее Промеса? Квинси — знаковая фигура «Спартака». Думаю, с ним не будут разрывать контракт», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
Суд Амстердама в феврале признал нападающего «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.
В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.
В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.
Ранее сообщалось, что Промес планирует остаться в ОАЭ, несмотря на объявление в розыск.