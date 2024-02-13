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Абаскаль: у меня всегда с Соболевым были хорошие отношения

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим Александром Соболевым.

«У меня всегда с Сашей были хорошие отношения. Мы хорошо общаемся. Много шутим. Футболисты всегда довольны, когда они играют, и недовольны, когда не играют. Здесь опять же у нас есть определённые критерии и параметры, исходя из которых мы принимаем решения», — заявил Абаскаль «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне игрок провёл 18 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в €8 млн.

Ранее футболисты «Спартака» с киберспортсменами стали на непродолжительное время настоящими филантропами.

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