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Футболисты «Спартака» проиграли стримерам в CS2 1 млн рублей

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Футболисты московского «Спартака» с киберспортсменами стали на непродолжительное время настоящими филантропами.

Александр Селихов, Георгий Джикия, Александр Соболев, Руслан Литвинов и Михаил Игнатов сыграли с известными стримерами в компьютерную игру Counter-Strike 2 перед началом учебно-тренировочных сборов в ОАЭ.

Красно-белые потерпели поражение и по предварительной договоренности отдали 1 млн рублей победителям, который отправили весь выигрыш на благотворительность.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продолжит благотворительную деятельность после закрытия фонда «Спартак» — детям».

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