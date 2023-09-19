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«Спартак» продолжит благотворительную деятельность после закрытия фонда «Спартак» — детям»

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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о благотворительной деятельности клуба после закрытия фонда «Спартак» — детям».

«Безусловно, «Спартак» продолжит благотворительную деятельность. От этого никто не отказывается. В новой форме, может быть, даже в более широком масштабе», — цитирует Зеленова СЭ.

Красно-белые сегодня проведут матч в рамках Кубка России с «Пари НН». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде. Начало в 17:15 мск.

«Спартак» лидирует в группе D, набрав девять очков в трёх матчах. «Пари НН» — четвёртый (два балла).

Ранее сообщалось, что Роман Зобнин избежал травмы в матче с «Сочи».

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