Ловчев призвал не переоценивать победу «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Выигрыш — это всегда хорошо, но об этом надо забывать на следующий день, потому что нужно готовиться к сезону Премьер-лиги. «Спартак» в каждой игре создаёт много моментов, иногда реализует их. Я не увидел новых игроков, не увидел чего‑то нового», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».
«Спартак» разгромил «Кайрат» и стал победителем Зимнего кубка РПЛ. Игра завершилась со счётом 6:0.
В составе победителей отличились Александр Соболев, Антон Зиньковский, Даниил Хлусевич, Квинси Промес, оформивший дубль, и Виктор Мозес.
Красно-белые выиграли этот трофей второй раз подряд.
Ранее Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам лишения свободы.