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Ловчев призвал не переоценивать победу «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о победе «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ.
Ловчев призвал не переоценивать победу «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Выигрыш — это всегда хорошо, но об этом надо забывать на следующий день, потому что нужно готовиться к сезону Премьер-лиги. «Спартак» в каждой игре создаёт много моментов, иногда реализует их. Я не увидел новых игроков, не увидел чего‑то нового», — цитирует Ловчева «Матч ТВ»

«Спартак» разгромил «Кайрат» и стал победителем Зимнего кубка РПЛ. Игра завершилась со счётом 6:0.

В составе победителей отличились Александр Соболев, Антон Зиньковский, Даниил Хлусевич, Квинси Промес, оформивший дубль, и Виктор Мозес.

Красно-белые выиграли этот трофей второй раз подряд.

Ранее Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам лишения свободы.

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