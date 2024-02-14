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Metaratings: «Спартак» готов заплатить до €18 млн за замену Промесу

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Столичный «Спартак» ищет, кем заменить нападающего Квинси Промеса.
Metaratings: «Спартак» готов заплатить до €18 млн за замену Промесу
  • РИА Новости

На случай «усугубления ситуации» с уголовным делом спортивный директор Томаш Амарал составил шорт-лист потенциальных трансферных целей, сообщает Metaratings

Отмечается, что в список входят четыре футболиста, все они иностранцы, на которых красно-белые готовы потратить до €18 млн.

14 февраля суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

Ранее сообщалось, что Промес начнёт матч Зимнего кубка РПЛ с «Кайратом» на скамейке запасных. 

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