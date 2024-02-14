Промес начнёт матч Зимнего кубка РПЛ с «Кайратом» на скамейке запасных
- РИА Новости
С первых минут на поле выйдут Максименко, Зобнин, Чернов, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Умяров, Медина, Зиньковский, Игнатов, Соболев.
14 февраля суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.
Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении амстердамского суда заочно приговорить Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.