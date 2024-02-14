RT в Telegram
Подпишись

Промес начнёт матч Зимнего кубка РПЛ с «Кайратом» на скамейке запасных

Короткая ссылка
Московский «Спартак» назвал стартовый состав на матч с казахстанским «Кайратом» в рамках товарищеского турнира Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).
Промес начнёт матч Зимнего кубка РПЛ с «Кайратом» на скамейке запасных
  • РИА Новости

С первых минут на поле выйдут Максименко, Зобнин, Чернов, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Умяров, Медина, Зиньковский, Игнатов, Соболев.

14 февраля суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении амстердамского суда заочно приговорить Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить