Свищёв — о Промесе: на Западе судят по политическим мотивам

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении амстердамского суда заочно приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

«Для начала нужно понять, насколько амстердамский суд является авторитетным в сегодняшних условиях. Сейчас, когда на Западе судят прежде всего по политическим мотивам, из-за того, что паспорт не того цвета, позиция или вера не та, нужно относиться ко всему этому внимательнее», — заявил Свищёв «РБ Спорт».

14 февраля суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Промеса уголовным преступником.