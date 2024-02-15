Агент Мартинса не исключил уход футболиста из «Спартака» зимой

Агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, не стал исключать уход футболиста из команды зимой.

«Может ли Мартинс покинуть «Спартак» этой зимой? Всё возможно, но Кристофер очень счастлив в клубе сейчас и не хочет его покидать», — заявил Боннефон Sport24.

В сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ) 26‑летний хавбек провёл 24 матча за красно-белых, забил три мяча и сделал столько же результативных передач. Контракт игрока со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мартинса в €4,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует продать четырёх игроков в зимнее трансферное окно.