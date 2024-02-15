Агент Мартинса не исключил уход футболиста из «Спартака» зимой
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Может ли Мартинс покинуть «Спартак» этой зимой? Всё возможно, но Кристофер очень счастлив в клубе сейчас и не хочет его покидать», — заявил Боннефон Sport24.
В сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ) 26‑летний хавбек провёл 24 матча за красно-белых, забил три мяча и сделал столько же результативных передач. Контракт игрока со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мартинса в €4,5 млн.
Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует продать четырёх игроков в зимнее трансферное окно.