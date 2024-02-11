Филимонов: Джикия может дождаться ухода Абаскаля и реанимировать карьеру в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал ситуацию с защитником красно-белых Георгием Джикией.

«Что тут говорить. Когда результатов нет, все обсуждают скандалы, а не футбол. Если говорить про Джикию, то весьма странно, что он не играет и может уйти. Он добротный игрок, не хуже тех, что сейчас выходят в основе.

Если он покинет клуб, то произойти может всё что угодно. В новой команде он может больше не блеснуть. Но не исключено, что Джикия может дождаться ухода Абаскаля, реанимировать карьеру и быть на хорошем, стабильном уровне», — сказал Филимонов RT.

Ранее Филимонов заявил, что «Спартак» не нуждается в смене основного голкипера.