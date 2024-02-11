Филимонов: не понимаю, зачем «Спартаку» нужен Помазун

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов считает, что «Спартак» не нуждается в смене основного голкипера.

«Не считаю вратарскую позицию в «Спартаке» проблемной. Я думаю, что в клубе пытаются найти крайнего, мол, вся команда играет здорово, а голкиперы подводят. Это не так. Невыразительно выступает весь коллектив под руководством Гильермо Абаскаля. Не нужно валить всё на ворота, когда все остальные не лучше. Так что руководство ищет мозг не в том месте. Не понимаю, зачем вдруг понадобился Илья Помазун, да ещё из ЦСКА. Наверное, они хотят, чтобы снова было семь человек на одну позицию, как это случилось в 2003 году. Если и задумали кого-то купить, то сперва нужно от кого-то избавиться. Так что пусть этим занимается селекционная служба. Я не вижу необходимости менять одних на других», — сказал Филимонов RT.

Также он отметил, что не понимает критику Александра Максименко после курьёзного гола в матче с «Ростовом» на сборах.

«Я вообще не понимаю, почему это происходит. Ошибаются все. А полевые игроки ошибаются во многом чаще, чем вратари. Тем более что эта игра ничего не значит. Ошибаться нормально», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не интересуется Помазуном.