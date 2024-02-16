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В Госдуме посоветовали Промесу прокомментировать ситуацию с уголовным делом

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Депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о нападающем московского «Спартака» Квинси Промесе, которого прокуратура Амстердама объявила в международный розыск по делу о контрабанде наркотиков.
В Госдуме посоветовали Промесу прокомментировать ситуацию с уголовным делом
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Считаю, что «Спартак» сам вправе решать, как ему лучше быть в данной ситуации. Я не знаю всех подробностей контракта между футболистом и клубом, как там прописано возможное расставание друг с другом, если, конечно, оно вообще будет. Что касается самого игрока, то я не берусь осуждать его или оправдывать, поскольку незнакома с его делом и не знаю, как это может сочетаться с нашими законами. Думаю, что Промес должен сам выступить с обращением по поводу произошедшего и как-то прокомментировать это. Его молчание даёт лишь повод для различных домыслов», — сказала Журова RT.

Ранее сообщалось, что Промес планирует остаться в ОАЭ, несмотря на объявление в розыск.

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