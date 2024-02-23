Рианчо: Кокорину будет тяжело вернуться даже в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможное возвращение форварда «Ариса» Александра Кокорина в РПЛ.

«Кокорин хорошо играет на Кипре, но это ничего не значит. Мы видим, как непросто российским игрокам адаптироваться в Испании: уровни лиг слишком разные. Кокорину, думаю, будет тяжело вернуться даже в РПЛ», — цитирует Рианчо Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что чемпионат Кипра намного уступает по уровню РПЛ.

«Фиорентина» в начале сезона во второй раз отдала Кокорина в аренду кипрской команде. 32-летний форвард в сезоне-2023/24 в 24 матчах во всех турнирах записал в свой актив восемь голов и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, как Николай Шпилевский оценил игру Кокорина.