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Рианчо: Кокорину будет тяжело вернуться даже в РПЛ

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможное возвращение форварда «Ариса» Александра Кокорина в РПЛ.
Рианчо: Кокорину будет тяжело вернуться даже в РПЛ
  • Legion-Media
  • © Vagelis Georgariou / Action Plus

«Кокорин хорошо играет на Кипре, но это ничего не значит. Мы видим, как непросто российским игрокам адаптироваться в Испании: уровни лиг слишком разные. Кокорину, думаю, будет тяжело вернуться даже в РПЛ», — цитирует Рианчо Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что чемпионат Кипра намного уступает по уровню РПЛ.

«Фиорентина» в начале сезона во второй раз отдала Кокорина в аренду кипрской команде. 32-летний форвард в сезоне-2023/24 в 24 матчах во всех турнирах записал в свой актив восемь голов и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, как Николай Шпилевский оценил игру Кокорина.

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