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Отец главного тренера «Ариса» считает Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра

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Николай Шпилевский, отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, оценил игру российского нападающего команды Александра Кокорина.
Отец главного тренера «Ариса» считает Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра
  • Legion-Media
  • © Sportimage

«Он должен показывать свой класс в каждой игре, для меня признак мастерства — постоянство. Он является лучшим игроком в чемпионате Кипра, это безусловно и очевидно», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

32-летний форвард в сезоне-2023/24 в 23 матчах во всех турнирах записал в свой актив восемь мячей и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что дубль Кокорина принёс «Арису» разгромную победу над АЕЛом.

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