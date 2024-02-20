Отец главного тренера «Ариса» считает Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра

Николай Шпилевский, отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, оценил игру российского нападающего команды Александра Кокорина.

«Он должен показывать свой класс в каждой игре, для меня признак мастерства — постоянство. Он является лучшим игроком в чемпионате Кипра, это безусловно и очевидно», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

32-летний форвард в сезоне-2023/24 в 23 матчах во всех турнирах записал в свой актив восемь мячей и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что дубль Кокорина принёс «Арису» разгромную победу над АЕЛом.