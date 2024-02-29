Прокуратура Нидерландов не смогла подтвердить задержание Промеса в ОАЭ
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«Мы слышали сообщения об этом, но от имени прокуратуры Нидерландов мы не можем подтвердить эти сообщения», — цитирует пресс-секретаря отделения прокуратуры в Амстердаме Эверта Бурстру РИА Новости.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск.
Ранее сообщалось, что суд Амстердама получил апелляцию Промеса по делу о контрабанде наркотиков.