Прокуратура Нидерландов не смогла подтвердить задержание Промеса в ОАЭ

В прокуратуре Нидерландов сообщили, что не располагают официальной информацией о задержании нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

«Мы слышали сообщения об этом, но от имени прокуратуры Нидерландов мы не можем подтвердить эти сообщения», — цитирует пресс-секретаря отделения прокуратуры в Амстердаме Эверта Бурстру РИА Новости.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что суд Амстердама получил апелляцию Промеса по делу о контрабанде наркотиков.