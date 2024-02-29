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Прокуратура Нидерландов не смогла подтвердить задержание Промеса в ОАЭ

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В прокуратуре Нидерландов сообщили, что не располагают официальной информацией о задержании нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.
Прокуратура Нидерландов не смогла подтвердить задержание Промеса в ОАЭ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мы слышали сообщения об этом, но от имени прокуратуры Нидерландов мы не можем подтвердить эти сообщения», — цитирует пресс-секретаря отделения прокуратуры в Амстердаме Эверта Бурстру РИА Новости.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что суд Амстердама получил апелляцию Промеса по делу о контрабанде наркотиков.

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