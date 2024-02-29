Суд Амстердама получил апелляцию Промеса по делу о контрабанде наркотиков
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«Мы получили это обращение. Дата рассмотрения пока не запланирована, это может занять некоторое время», — цитирует Зейлстру ТАСС.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск.
Нидерландский футболист также является фигурантом дела о нападении с ножом на двоюродного брата.
Ранее спортивный журналист Василий Уткин рассказал, почему Промес может посетить Нидерланды, несмотря на приговор суда.