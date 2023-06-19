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Промес приговорён к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата

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Суда Амстердама вынес приговор нападающему «Спартака» Квинси Промесу по делу о нападении на двоюродного брата.
Промес приговорён к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата
  • Gettyimages.ru

Игрок получил 1,5 года тюрьмы по решению суда.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Нападающий обвинён в ряде серьёзных преступлений в Нидерландах: помимо нападения на двоюродного брата с ножом, по данным следствия, он вложил деньги в партию кокаина весом 4 т.

Ранее сообщалось, что план Промеса — получить российский паспорт, чтобы не сесть в тюрьму.

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