Промес приговорён к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата

Суда Амстердама вынес приговор нападающему «Спартака» Квинси Промесу по делу о нападении на двоюродного брата.

Игрок получил 1,5 года тюрьмы по решению суда.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Нападающий обвинён в ряде серьёзных преступлений в Нидерландах: помимо нападения на двоюродного брата с ножом, по данным следствия, он вложил деньги в партию кокаина весом 4 т.

Ранее сообщалось, что план Промеса — получить российский паспорт, чтобы не сесть в тюрьму.