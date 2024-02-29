Колосков: без Промеса «Спартаку» будет гораздо труднее бороться за чемпионство

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что без задержанного в ОАЭ Квинси Промеса московскому «Спартаку» будет непросто вернуться в гонку за победу в чемпионате России.

«Если его всё-таки не будет, это большая потеря для «Спартака», конечно. Его будет не хватать», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

При этом он призвал болельщиков «Спартака» не расстраиваться раньше времени.

«Вероятность, что он сыграет, ещё есть. Деталей мы не знаем, не в курсе, на сколько его задержали — на час, на день или неделю. Будем считать, что он ещё может прилететь», — добавил Колосков.

29 февраля стало известно, что Промес был задержан в аэропорту Дубая во время вылета «Спартака» в Санкт-Петербург. В итоге команда улетела без голландца.

Красно-белые сыграют с «Зенитом» на «Газпром Арене» в матче 19‑го тура РПЛ 2 марта.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не смогла подтвердить задержание Промеса в ОАЭ.