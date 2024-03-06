«Огромная головная боль для «Спартака»: в ожидании суда в ОАЭ Промес посетил ночной клуб со своей девушкой

Квинси Промес своими поступками с каждым днём вызывает всё больше негодования. Футболист «Спартака» до сих пор находится в Дубае в ожидании слушания по делу о ДТП и, скорее всего, пропустит и второй матч после возобновления чемпионата России. При этом свободное время он проводит в ночных клубах со своей девушкой Табатой Робинсон. Как отметил экс-наставник москвичей Массимо Каррера, такое поведение лидера просто неприемлемо, а Анатолий Бышовец подчеркнул, что руководству клуба предстоит сделать непростой выбор.

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес продолжает оставаться в центре внимания спортивной общественности. Однако на этот раз из-за своего очень неоднозначного поведения. Пока красно-белые готовятся к матчу 20-го тура чемпионата России с «Факелом», который состоится в «Лужниках», хавбек в Объединённых Арабских Эмиратах ходит по ночным клубам со своей девушкой — рэп-исполнительницей Табатой Робинсон. К слову, она сама и выложила видео с игроком в социальные сети.

Конечно, в Дубае спортсмен застрял не по своей воле. Он не смог вылететь вместе с командой с зимнего сбора и принять участие в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом», поскольку был задержан местной полицией в аэропорту. Долгое время никакой конкретной информации о причине ареста не было, поэтому ходили слухи об экстрадиции Промеса в Нидерланды. На родине футболиста приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Однако, как оказалось позднее, Квинси успел совершить правонарушение и в ОАЭ. Он скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в один из выходных дней «Спартака» на сборах. К счастью, о пострадавших не сообщается, а значит, скорее всего, всё закончится обычным штрафом.

Тем не менее, Промесу пришлось провести несколько суток в полицейском участке, после чего, по сообщениям СМИ, его отправили под домашний арест для ожидания суда. Впрочем, последнюю информацию официальные источники не подтверждали, поэтому возможно передвижение голландца по городу никак не ограничивалось.

Судебное разбирательство по делу футболиста должно было состояться во вторник, 5 марта. Планировалось, что сразу после него игрок вернётся в Москву и начнёт подготовку к противостоянию с «Факелом». Но, по данным российских Telegram-каналов, разбирательство пришлось отложить на несколько дней, поскольку судья не явился на заседание по семейным обстоятельствам.

Таким образом, у Промеса появилось ещё несколько выходных. Поход на вечеринку вызвал бурю недовольства в спортивном сообществе. Так, бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что с полузащитником следует провести профилактическую беседу.

«Отправляясь в клуб с подружкой, Промес поступает неправильно по отношению к тем, кто рядом с ним и любит его. Считаю, что тренер должен серьёзно поговорить с Квинси после этого. Он легенда, и, следовательно, его поведение должно быть примером для молодых болельщиков «Спартака», — заявил Каррера RT.

Бывший тренер сборной СССР Анатолий Бышовец и вовсе назвал футболиста «разгильдяем». По его мнению, на игрока сильно повлияло детство.

«Он провёл его на улице и был предоставлен самому себе. Там-то он и познакомился с хип-хопом и бандитским образом жизни. Поэтому всё то, что отложилось в детстве, преследует его и по сей день. Решение конфликта с кузеном, участие в делах с наркотиками, походы в ночные клубы. Это стало для него нормой ещё тогда. И добротная футбольная карьера не смогла изменить характер Квинси», — заявил Бышовец RT.

Также специалист подчеркнул, что личные и профессиональные качества — две совершенно разные вещи.

«Человек может быть блестящим спортсменом, но при этом находиться в заложниках у вредных привычек. Или же вести неподобающий образ жизни. Так было с моим партнёром по сборной Валерием Ворониным. Мы очень переживали за него, когда он чудом остался жив после ДТП в 1968 году. К сожалению, это всё личное. Как и в случае с Промесом. Поэтому для «Спартака» это огромная головная боль, когда один из ведущих игроков ведёт такой образ жизни. Им предстоит принять очень сложное решение по поводу его будущего», — резюмировал Бышовец.

Бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой, в свою очередь, удивлён происходящим с живой легендой клуба. По его мнению, он почувствовал себя безнаказанным.

«Думает, всё «окей» и за дела в Нидерландах и ОАЭ переживать не стоит. К сожалению, я не понимаю, что происходит в головах у молодых ребят. Хоть ему и 32 года, но по моим меркам он молодой. В наше время мы не то что не выкладывали свои походы куда-то, мы на улице боялись показаться, если посещали бары или клубы. Понимали, будет скандалище. Даже не рассказывали никому об этом. А тут уже всё в сети и каждый болельщик знает, где прошлой ночью был Квинси. Это шокирует», — заявил Мостовой RT.

Чем дальше развивается история Квинси, тем больше людей выступают против его возвращения в «Спартак» и вообще в РПЛ. Так, по словам президента РПЛ Александра Алаева в случае неудачной апелляции в суде Нидерландов Промес не должен выступать в России.

«Пока дело не закрыто, идёт апелляция, у нас презумпция невиновности, обвинять его не буду. Если человек совершил преступление, он не должен играть. Футболисты, особенно Промес, который является одной из главных звёзд лиги, служат примером для детей. У меня сын в 11 лет играет в футбол, для него Квинси ориентир. Я не знаю, чем закончится, но давайте не вешать ярлыки. С другой стороны, есть право на работу, запретить играть мы не можем, мы будем следить внимательно за ситуацией», — приводит слова Алаева ТАСС.

Впрочем, по мнению комментатора Василия Уткина, «Спартак» в любом случае оказывается в проигрыше, как бы ни закончилась история с Промесом. По его словам, полузащитнику нужно было искать замену в межсезонье.

«Окончательного приговора суда нет, история апелляций всем ещё надоест. Экстрадируют Квинси или нет — вообще часть только его собственной биографии. В полном проигрыше уже сейчас одна сторона — «Спартак». Он потерял ведущего игрока, когда его уже не заменить. Потерял-потерял, в очередной раз неверно оценив риски. Да что там неверно — просто проигнорировав», — написал Уткин в колонке на сайте «Советский спорт».

В клубе же пока пообещали применить к Квинси дисциплинарные меры. Причём, об этом было сказано ещё до того, как Промес посетил ночной клуб.

«Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург... После возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.