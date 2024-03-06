Деменко: «Спартак» борется за Промеса, он должен чувствовать к себе такое отношение

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал ситуацию с задержанием нападающего красно-белых Квинси Промеса в Дубае (ОАЭ).

«Спартак» борется за Промеса. Тем более появилась информация о том, что подключилось правительство. Это говорит, что футболист нужен клубу. Он должен чувствовать к себе такое отношение», — цитирует Деменко Betonmobile.

Игрок во время сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что суд по делу Промеса отложен на неделю.