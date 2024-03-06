RT в Telegram
Подпишись

Деменко: «Спартак» борется за Промеса, он должен чувствовать к себе такое отношение

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал ситуацию с задержанием нападающего красно-белых Квинси Промеса в Дубае (ОАЭ).
Деменко: «Спартак» борется за Промеса, он должен чувствовать к себе такое отношение
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Спартак» борется за Промеса. Тем более появилась информация о том, что подключилось правительство. Это говорит, что футболист нужен клубу. Он должен чувствовать к себе такое отношение», — цитирует Деменко Betonmobile.

Игрок во время сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что суд по делу Промеса отложен на неделю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить