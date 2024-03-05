Карпов: суд по делу Промеса отложен на неделю

Суд над нападающим «Спартака» Квинси Промесом в Дубае (ОАЭ) перенесён на следующую неделю.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, судья не вышел на работу в назначенное время: теперь форвард должен будет находиться в ОАЭ до 12 марта.

По информации источника, юристы пытаются ускорить этот процесс и договориться о проведении заседания в ближайшие дни.

Игрок во время сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее в консульстве Нидерландов в ОАЭ заявили, что им неизвестно об экстрадиции Промеса.