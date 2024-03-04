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В консульстве Нидерландов в ОАЭ заявили, что им неизвестно об экстрадиции Промеса

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В генеральном консульстве Нидерландов в Дубае (ОАЭ) прокомментировали последние новости вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Нам ничего не известно о том, находится ли Промес сейчас под домашним арестом, планируется ли его экстрадиция в Нидерланды», — цитирует генеральное консульство Нидерландов «Матч ТВ».

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Затем игрок во время сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец по законам ОАЭ может получить за правонарушение крупный штраф и тюремный срок.

Ранее сообщалось, что Промес находится под домашним арестом в ОАЭ.

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