NRC.nl: Промес находится под домашним арестом в ОАЭ

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес находится под домашним арестом в ОАЭ.

По информации NRC.nl, игрок может быть экстрадирован в Нидерланды.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Затем игрок во время сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец по законам ОАЭ может получить за правонарушение крупный штраф и тюремный срок.

Ранее Александр Алаев заявил, что человек с непогашенной судимостью не должен играть в РПЛ.