Алаев — о Промесе: человек с непогашенной судимостью не должен играть в РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев отреагировал на приговор нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Пока дело не закрыто и идёт апелляция, говорить, что человек преступник, — я бы не стал. Если у человека есть доказанное уголовное наказание, он не должен играть в РПЛ», — цитирует Алаева «СЭ».

Он добавил, что Промес — одна из главных звёзд РПЛ и пример для детей.

«Не знаю, чем закончится апелляция. Но не хотелось бы, чтобы люди с непогашенной судимостью играли в РПЛ», — отметил он.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Затем игрок во время сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец по законам ОАЭ может получить за правонарушение крупный штраф и тюремный срок.

Вместе с тем, по сообщениям СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда.

Ранее адвокат Игорь Бушманов поделился мнением о ситуации с Промесом.