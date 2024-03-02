Адвокат Бушманов: Промес может получить суровое наказание из-за вида на жительство в ОАЭ

Адвокат Игорь Бушманов поделился мнением о ситуации с голландским нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«У Промеса имеется вид на жительство в ОАЭ может усилить меру ответственности. Очень многое будет зависеть и о компетенции адвокатов, участвующих в защите как в ОАЭ, так и в Нидерландах. К нидердландским коллегам и юристам клуба у меня возникает много вопросов, в связи с допущением подобной негативной ситуации в отношении их доверителя», — цитирует Бушманова «Спорт-Экспресс».

Промес во время сборов «Спартака» попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая накануне задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец по законам ОАЭ может получить за правонарушение крупный штраф и тюремный срок.

Вместе с тем, по сообщениям СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказал мнение, что ситуация вокруг Промеса сказывается на клубе.