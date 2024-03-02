Титов заявил, что ситуация с Промесом сказывается на репутации «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказал мнение, что ситуация вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса сказывается на клубе.

«Печально это всё. Футболист он классный. Но есть два разных Промеса — тот, который играет в футбол, и тот, который около футбола. Мы видим очередной скандал с его участием, и это опять не в России, к сожалению. Страдают команда и, конечно, репутация клуба», — приводит слова Титова РИА Новости.

Промес во время сборов «Спартака» попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая накануне задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец по законам ОАЭ может получить за правонарушение крупный штраф и тюремный срок.

Вместе с тем, по сообщениям СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Промеса выпустили из полицейского участка в Дубае.