Sport24: Промеса выпустили из полицейского участка в Дубае

Полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса выпустили из полицейского участка в Дубае (ОАЭ).

Нидерландец больше не находится под стражей правоохранительных органов. Однако о его возвращении в Россию пока говорить преждевременно, сообщает Sport24.

Промес во время сборов «Спартака» попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая накануне задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец по законам ОАЭ может получить за правонарушение крупный штраф и тюремный срок.

Вместе с тем, по сообщениям СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее в прокуратуре Нидерландов подтвердили, что Промес задержан за правонарушение в ОАЭ.