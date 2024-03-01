В Нидерландах подтвердили, что Промес задержан за правонарушение в ОАЭ

Пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Туша Эссед раскрыла причину задержания полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

«Мы проверили сообщения в СМИ об аресте Промеса и выяснили от нашего местного представителя, что Промеса задержали за местное правонарушение, а не за дело в Нидерландах», — цитирует Эссед РИА Новости.

Промес во время сборов «Спартака» попал в дорожно-транспортное происшествие, но покинул его. Голландец по законам ОАЭ может получить за правонарушение крупный штраф и тюремный срок.

Вместе с тем, по сообщениям СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что «Спартак» не обращался в консульство из-за задержания Промеса в ОАЭ.