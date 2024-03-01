Промес может получить крупный штраф и тюремный срок за то, что покинул место ДТП

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может получить крупный штраф и тюремный срок за то, что покинул место дорожно-транспортного происшествия.

В Дубае побег с места ДТП, где другой участник получил телесные повреждения, считается тяжким правонарушением, сообщает Sport24.

Виновник аварии в данном случае будет оштрафован на 20 тыс. дирхамов и может получить тюремное заключение в зависимости от тяжести причинённого вреда.

Как сообщил журналист Иван Карпов, футболиста задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП.

По информации СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда. Если в течение 48 часов Нидерланды предоставят документы, Промесу придётся идти в суд ОАЭ.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может расторгнуть трудовое соглашение с Промесом.