Metaratings: «Спартак» может разорвать контракт с Промесом в случае судимости в ОАЭ

«Спартак» может расторгнуть трудовое соглашение с нападающим Квинси Промесом.

Как сообщает Metaratings.ru, в случае если нападающий получит судимость в ОАЭ, в «Спартаке» могут рассмотреть разрыв контракта с футболистом.

По информации источника, спортивный директор москвичей Томаш Амарал приступил к поискам замены Промесу. Клуб разорвёт контракт с игроком, не дожидаясь итогов апелляции в Нидерландах.

На 4—5 марта у форварда назначено заседание суда, сообщает журналист Дмитрий Егоров.

По информации СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда. Если в течение 48 часов Нидерланды предоставят документы, Промесу придётся идти в суд ОАЭ.

Как сообщил журналист Иван Карпов, футболиста задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП.

Ранее сообщалось, что Промес был доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж» 29 февраля.