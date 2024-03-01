Промес был доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж» 29 февраля

В полиции Дубая сообщили, что нападающий «Спартака» Квинси Промес был доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж».

«Подданный Нидерландов Квинси Промес был задержан вчера и доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж», — приводит слова полиции Дубая ТАСС.

На 4—5 марта у форварда назначено заседание суда, сообщает журналист Дмитрий Егоров.

По информации СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда. Если в течение 48 часов Нидерланды предоставят документы, Промесу придётся идти в суд ОАЭ.

Как сообщил журналист Иван Карпов, футболиста задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП.

Ранее стало известно, что прокуратура Нидерландов не располагает информацией о задержании в ОАЭ Промеса.