Прокуратура Нидерландов отказалась от комментариев по экстрадиции Промеса из ОАЭ

Прокуратура Нидерландов не располагает информацией о задержании в ОАЭ футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Нам неизвестно о задержании Промеса в Дубае. Конечно, мы пытаемся проверить сообщения в СМИ. Но не можем заранее предугадать и сказать о возможных шагах, которые необходимо будет предпринять», — цитирует пресс-секретаря отдела прокуратуры по апелляциям Туша Эсседа РИА Новости.

По информации источника, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда. Если в течение 48 часов Нидерланды предоставят документы, Промесу придётся идти в суд ОАЭ.

Как сообщил журналист Иван Карпов, футболиста задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что в России не могут помочь Промесу, потому что он не гражданин страны.