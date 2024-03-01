RT в Telegram
Подпишись

Прокуратура Нидерландов отказалась от комментариев по экстрадиции Промеса из ОАЭ

Короткая ссылка
Прокуратура Нидерландов не располагает информацией о задержании в ОАЭ футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса.
Прокуратура Нидерландов отказалась от комментариев по экстрадиции Промеса из ОАЭ
  • РИА Новости

«Нам неизвестно о задержании Промеса в Дубае. Конечно, мы пытаемся проверить сообщения в СМИ. Но не можем заранее предугадать и сказать о возможных шагах, которые необходимо будет предпринять», — цитирует пресс-секретаря отдела прокуратуры по апелляциям Туша Эсседа РИА Новости. 

По информации источника, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда. Если в течение 48 часов Нидерланды предоставят документы, Промесу придётся идти в суд ОАЭ.

Как сообщил журналист Иван Карпов, футболиста задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что в России не могут помочь Промесу, потому что он не гражданин страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить