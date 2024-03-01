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Журова: мы не можем помочь Промесу, он не гражданин России

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию касательно задержания нападающего «Спартака» Квинси Промеса в аэропорту Дубая.
Журова: мы не можем помочь Промесу, он не гражданин России
  • РИА Новости

«Промесу в принципе было опасно лететь в ОАЭ — это огромный риск для него. Уехав туда, Нидерланды ускорят процесс выноса приговора, чтобы успеть его поймать. Это же понятно. Мы не можем ему помочь, он не гражданин России», — цитирует Журову Metaratings.ru.

1 марта стало известно, что Промеса не выпустили из ОАЭ из-за запроса прокуратуры Нидерландов.

Как сообщает Mash, прокуратура европейской страны требует от Эмиратов выдачи футболиста. 

По информации источника, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда. Если в течение 48 часов Нидерланды предоставят документы, Промесу придётся идти в суд ОАЭ.

Ранее Салихова обвинила руководство «Спартака» в задержании Промеса в Дубае.

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