Салихова обвинила руководство «Спартака» в задержании Промеса в Дубае

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации касательно нападающего Квинси Промеса.

«У кого хватило ума вывозить Промеса из России на сборы? Кто из двух спортивных директоров «Спартака» принимал это решение и понесёт ответственность? Менеджеры так и не поняли, куда попали, управляя клубом как в игре FIFA 24, а тут, оказывается, ещё поле живое и игрок настоящий», — цитирует Салихову «Чемпионат».

29 февраля стало известно, что Промес был задержан в аэропорту Дубая во время вылета «Спартака» в Санкт-Петербург. В итоге команда улетела без нидерландца.

Красно-белые сыграют с «Зенитом» на «Газпром Арене» в матче 19‑го тура РПЛ 2 марта.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Промес всё ещё находится в ОАЭ после задержания.