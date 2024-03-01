Салихова обвинила руководство «Спартака» в задержании Промеса в Дубае
- РИА Новости
«У кого хватило ума вывозить Промеса из России на сборы? Кто из двух спортивных директоров «Спартака» принимал это решение и понесёт ответственность? Менеджеры так и не поняли, куда попали, управляя клубом как в игре FIFA 24, а тут, оказывается, ещё поле живое и игрок настоящий», — цитирует Салихову «Чемпионат».
29 февраля стало известно, что Промес был задержан в аэропорту Дубая во время вылета «Спартака» в Санкт-Петербург. В итоге команда улетела без нидерландца.
Красно-белые сыграют с «Зенитом» на «Газпром Арене» в матче 19‑го тура РПЛ 2 марта.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск.
Ранее сообщалось, что Промес всё ещё находится в ОАЭ после задержания.