Metaratings: Промес всё ещё находится в ОАЭ после задержания
- РИА Новости
Как сообщает Metaratings.ru, ночью футболист никуда не вылетел.
29 февраля стало известно, что Промес был задержан в аэропорту Дубая во время вылета «Спартака» в Санкт-Петербург. В итоге команда улетела без нидерландца.
Красно-белые сыграют с «Зенитом» на «Газпром Арене» в матче 19‑го тура РПЛ 2 марта.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск.
Ранее сообщалось, что суд Амстердама получил апелляцию Промеса по делу о контрабанде наркотиков.