Дебюты Педро и Угальде, спасение Хлусевича и штанга Игнатова: «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в 19-м туре РПЛ

«Зенит» и «Спартак» не выявили сильнейшего в матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Дерби двух столиц на «Газпром Арене» завершилось нулевой ничьей, причём гости почти вдвое превзошли соперника по ударам, хотя владели мячом всего 38% игрового времени. Яркое впечатление оставили дебютировавшие за команды Педро и Манфред Угальде. Встреча в Петербурге также запомнилась удачной игрой Даниила Хлусевича на линии ворот в дебюте, попаданием в штангу Михаила Игнатова в компенсированное время и безупречным судейством Сергея Карасёва.

Проблемы «Спартака» и сюрпризы Семака

Противостояние «Зенита» и «Спартака» давно считается одним из самых ожидаемых и ожесточённых в российском футболе. А его присутствие в программе первого тура весенней части сезона практически гарантировало возвращение болельщиков не только на стадион, но и к экранам. Однако красно-белые умудрились привлечь к этой встрече дополнительное внимание. Здесь особенно отличился Квинси Промес, на момент начала матча так и не сумевший вылететь из ОАЭ. И давший повод задуматься о возможном разрыве контракта с ним.

Однако отсутствием одного из лучших легионеров в истории РПЛ трудности «Спартака» не ограничивались. Из-за травм на поле «Газпром Арены» не могли выйти Тео Бонгонда, Руслан Литвинов и Томаш Тавареш, а на тренерском мостике не имел права присутствовать отстранённый Гильермо Абаскаль. Находиться на стадионе испанцу никто не запрещал, но тот решил отказаться от этой перспективы и остаться на базе клуба. И тем самым спровоцировал появление очередной волны слухов о своём будущем.

На фоне околоспортивных событий не менее любопытным выглядел и выбор исполнителей на один из ключевых матчей сезона. Так, возможность проявить себя сходу получил Манфред Угальде, лишь зимой пополнивший состав красно-белых. Но если мало кто ожидал увидеть связку костариканца с Александром Соболевым в нападении, то обнаружить Романа Зобнина на позиции правого защитника — тем более. Да, ранее россиянин неоднократно использовался в этой роли, но в последние годы действовал на привычном месте в опорной зоне.

Правда, и Сергей Семак не обошёлся без сюрпризов и оставил на скамейке основного голкипера Михаила Кержакова. Место в рамке занял Денис Адамов, а в основе также оказались сразу двое новобранцев — защитник Нино и правый вингер Артур. При этом Педро и экс-хавбек «Краснодара» Ильзат Ахметов начали встречу в запасе.

Активный прессинг и минимум моментов

Поначалу «Зенит» смотрелся чуть увереннее на правах хозяина. Подопечные Семака больше контролировали мяч и частенько заходили на чужую треть, заставляя нервничать защиту соперника. Особые трудности ей доставлял прессинг сине-бело-голубых. Выйти из обороны через пас москвичам не удавалось, а длинные забросы на Соболева и Угальде почти не доходили до цели. И если Манфред хотя бы здорово двигался, отрабатывал в отборе и в целом выглядел заряженным на борьбу, то про Александра такого сказать было нельзя.

Возможно, немного проснуться игроков «Спартака» заставил опасный момент у их ворот, когда лишь Даниил Хлусевич не позволил мячу пересечь линию после неудачной срезки Алексиса Дуарте. Гости сами включили прессинг и обнаружили, что хозяева далеко не всегда понимают, когда стоит подражать «Манчестер Сити», а когда — сработать понадёжнее и вынести мяч подальше. С разницей в несколько минут красно-белые дважды совершили перехват неподалёку от чужой штрафной, но довести дело до чего-то серьёзного не сумели. Сначала Кристофер Мартинс ошибся с пасом, а потом Соболев был недостаточно расторопен.

Лучше всего не самую содержательную в плане атакующих действий половину иллюстрировала статистика ударов по воротам. «Спартак» все свои попытки произвёл до 24-й минуты — по два раза мимо пробили Алексис Дуарте и Антон Зиньковский. А «Зенит» побеспокоил Александра Максименко лишь в заключительной трети тайма. Хозяева здорово растянули защиту оппонента, после чего Дуглас Сантос диагональной передачей нашёл в штрафной Артура. Но новичок попал в голкипера. А чуть позднее промахнулся и Матео Кассьерра.

Короткий всплеск и спячка лидеров

Сразу после перерыва вспышки активности не произошло. Да, в первые минуты второго тайма коллективы обменялись опасными выпадами — на удар Кассьерры из пределов штрафной гости ответили выстрелом Угальде в дальний угол. Но после этого вновь наступило затишье. Прерывалось оно разве что нарушениями правил, потихоньку провоцировавшими споры между спортсменами. Но главный арбитр Сергей Карасёв ухитрялся гасить страсти, хотя те чуть было не вспыхнули как после падения Андрея Мостового в штрафной москвичей, так и после фола на Александре Соболеве. Нападающий мог развивать контратаку, но при помощи рук был остановлен Страхиней Эраковичем. Серб получил жёлтую карточку и составил компанию Дуарте, наказанному ещё по ходу первой 45-минутки.

В действиях футболистов продолжала ощущаться своего рода «ржавчина», образовавшаяся после долгого отсутствия официальных матчей. С последним пасом проблемы испытывали и те, и другие, а временами игроки необычно долго принимали решения. Некоторые спортсмены будто и вовсе не перешли в соревновательный режим. В частности, незаметны были звёздные Клаудиньо и Вендел, обычно отвечающие за креатив в составе «Зенита». За все 90 минут они не отметились ни одной ключевой передачей, что для них крайне нехарактерно.

У «Спартака» же словно некому было взять игру на себя. Старался Угальде, но необходимой поддержки он почти не получал. А Зиньковский и Медина явно не могли должным образом компенсировать отсутствие Промеса и Бонгонды. Соболев преимущественно находился в тени, из-за чего первым покинул газон. И крайне негативно отреагировал на решение ассистента наставника Владимира Слишковича — грубо выругался и сразу пошёл в подтрибунное помещение.

Дебют Педро и появление Игнатова

В итоге, решить проблемы с розыгрышем и реализацией соперники не сумели вплоть до финального свистка. Хотя шансы заставить забыть о них были. «Зенит» продолжил атаковать через зону правого фланга и несколько раз воспользовался нерасторопностью Срджана Бабича и позиционными ошибками Хлусевича, но довести дело до гола не смог. Не помог петербуржцам и подарок от Максименко, чей неточный пас чуть было не привёл к забитому мячу. «Спартак» ответил на это парой быстрых контрвыпадов и попаданиями в створ Медины, но Адамов был начеку.

Одним из самых запоминающихся событий второго тайма стало появление на поле Педро. Молодой бразилец произвёл очень приятное впечатление и несколько раз продемонстрировал феноменальный дриблинг, разобравшись с несколькими противниками за раз. Разве что не мог вовремя избавиться от мяча. Правда, главным героем встречи мог стать другой футболист, начинавший её на скамейке. Михаил Игнатов вышел на поле лишь на 72-й минуте, но успел не только «посадить» на жёлтую карточку Вильмара Барриоса, но и чуть было не принёс «Спартаку» первую выездную победу над «Зенитом» в рамках РПЛ с 2012 года. Но его выстрел низом на четвёртой компенсированной минуте пришёлся в штангу, упрочив преимущество москвичей по ударам — 11:6.