«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ в Петербурге
Игра на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 0:0.
Главный судья Сергей Карасёв показал четыре жёлтые карточки игрокам команды Сергея Семака и четыре подопечным Гильермо Абаскаля.
«Зенит» (37 очков) занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» (31) — четвёртое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (39).
Ранее тренер «Спартака» Владимир Слишкович дал понять, что московская команда обладает квалифицированными футболистами, которые способны заменить Промеса в матче с «Зенитом».