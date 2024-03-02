«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ в Петербурге

Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» не смогли выявить победителя в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

Игра на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 0:0.

Главный судья Сергей Карасёв показал четыре жёлтые карточки игрокам команды Сергея Семака и четыре подопечным Гильермо Абаскаля.

«Зенит» (37 очков) занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» (31) — четвёртое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (39).

Ранее тренер «Спартака» Владимир Слишкович дал понять, что московская команда обладает квалифицированными футболистами, которые способны заменить Промеса в матче с «Зенитом».