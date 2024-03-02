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Тренер «Спартака» — об отсутствии Промеса в игре с «Зенитом»: мы не должны думать об этом

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Тренер «Спартака» Владимир Слишкович дал понять, что московская команда обладает квалифицированными футболистами, которые способны заменить Квинси Промеса в матче 19-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом».
Тренер «Спартака» — об отсутствии Промеса в игре с «Зенитом»: мы не должны думать об этом
  • РИА Новости

«Промес является очень важным игроком для «Спартака», но мы сейчас не должны думать об этом. В команде есть другие ребята, которые выйдут на поле и будут выполнять то, что они должны. Если мы будем говорить о том, что кого-то нет, то это будет выглядеть как отговорка», — заявил Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Промес во время сборов «Спартака» попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец по законам ОАЭ может получить за правонарушение крупный штраф и тюремный срок.

Вместе с тем, по сообщениям СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее адвокат Игорь Бушманов поделился мнением о ситуации с Промесом.

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