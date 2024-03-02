Матч «Зенит» — «Спартак» в Петербурге посетили рекордные 57 865 зрителей

На матче 19-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Зенитом» в Санкт-Петербурге установлен рекорд посещаемости.

На «Газпром Арену» пришли 57 865 зрителей, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Уточняется, что это рекордный показатель для любого из стадионов РПЛ после введения паспорта болельщика (Fan ID) с января 2023 года.

Предыдущий рекорд был установлен в матче 15‑го тура «Зенит» — «Краснодар» (1:1) также в Петербурге в ноябре 2023 года (46 695).

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ в Петербурге.