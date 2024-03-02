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Ивич: в последний момент «Краснодар» потерял концентрацию в матче с «Рубином»

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич считает, что его подопечные слишком рано поверили в победу в матче 19-го тура чемпионата России по футболу с казанским «Рубином».
Ивич: в последний момент «Краснодар» потерял концентрацию в матче с «Рубином»
  • Gettyimages.ru

«Футбол — это игра, в которой нужно играть до последней секунды. И сегодня в последний момент мы, к сожалению, потеряли концентрацию», — цитирует Ивича «Матч ТВ».

Сербский специалист подчеркнул, что теперь будет «думать о следующей игре» в РПЛ с «Ростовом» (8 марта).

«То, что сегодня произошло, конечно, неприятно. Но нужно продолжать играть», — добавил Ивич.

«Краснодар» на своем поле упустил победу в концовке матча с «Рубином» (1:1).

Команда Владимира Ивича (39 очков) продолжает лидировать в чемпионате. Коллектив Рашида Рахимова (29) занимает шестое место. Догнать «Краснодар» в турнирной таблице может петербургский «Зенит» (36), который 2 марта примет московский «Спартак» (30).

Ранее российский журналист и ведущий Отар Кушанашвили назвал «Краснодар» фаворитом в РПЛ и Кубке России в сезоне-2023/24.

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