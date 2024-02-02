Кушанашвили назвал «Краснодар» фаворитом на победу в РПЛ

Российский журналист и ведущий Отар Кушанашвили высказался о фаворитах в РПЛ и Кубке России в сезоне-2023/24.

«Чемпион РПЛ в этом сезоне? «Краснодар»! Вне всякого сомнения. «Краснодар» и только «Краснодар». Всё! Нет никаких разночтений здесь. Кто выиграет кубок? ЦСКА, помяните моё слово», — сказал Кушанашвили в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Владимир Ивич возглавил краснодарскую команду 4 января 2023 года. Серб заключил контракт с российским клубом на два года.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36).

Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал отказ апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) сократить дисквалификацию нападающего Джона Кордобы.