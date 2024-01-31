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Гендиректор «Краснодара» — об отказе РФС сократить наказание Кордобы: хорошо, что не добавили

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Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал отказ апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) сократить дисквалификацию нападающего Джона Кордобы.
Гендиректор «Краснодара» — об отказе РФС сократить наказание Кордобы: хорошо, что не добавили
  • Gettyimages.ru

«Мы не испытывали никаких иллюзий. Учитывая то, что мы участвуем в чемпионской гонке, хорошо, что не добавили», — цитирует Хашига «Чемпионат».

Напомним, что после игры 16-го тура Российской премьер-лиги с «Уралом» Кордоба получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес лайнсмена Варанцо Петросяна. Также после встречи колумбийский нападающий пытался прорваться в судейскую комнату.

Позже Кордоба был дисквалифицирован на четыре игры за оскорбительный жест в адрес судьи.

Ранее сообщалось, что Кордоба не покинет «Краснодар» в зимнее трансферное окно.

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