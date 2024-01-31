Гендиректор «Краснодара» — об отказе РФС сократить наказание Кордобы: хорошо, что не добавили

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал отказ апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) сократить дисквалификацию нападающего Джона Кордобы.

«Мы не испытывали никаких иллюзий. Учитывая то, что мы участвуем в чемпионской гонке, хорошо, что не добавили», — цитирует Хашига «Чемпионат».

Напомним, что после игры 16-го тура Российской премьер-лиги с «Уралом» Кордоба получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес лайнсмена Варанцо Петросяна. Также после встречи колумбийский нападающий пытался прорваться в судейскую комнату.

Позже Кордоба был дисквалифицирован на четыре игры за оскорбительный жест в адрес судьи.

Ранее сообщалось, что Кордоба не покинет «Краснодар» в зимнее трансферное окно.