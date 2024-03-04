Шалимов: ситуация с Промесом выглядит как подстава «Спартака»

Бывший тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«По ситуации с Промесом и его задержанием в Дубае — выглядит это всё как подстава команды. Сейчас со сборов, когда перерывы, мало кто домой летает, и понятно, что нужны выходные. Надо именно отдыхать, не перебарщивать. А сейчас получается — подставил команду, клуб и самого себя», — сказал Шалимов «РБ Спорту».

Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, футболист вылетит из ОАЭ в Россию 5 марта. За побег с места ДТП форварда «Спартака» оштрафуют, экстрадиции в Нидерланды не будет.

Игрок во время сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее в консульстве Нидерландов в ОАЭ заявили, что им неизвестно об экстрадиции Промеса.