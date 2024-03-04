Снейдер — о ситуации с Промесом: моё мнение о Квинси не изменилось, он хороший парень
«Я недавно был в ОАЭ и, если бы я знал, что Промес находится там, я был бы рад с ним там встретиться. Моё мнение о нём не изменилось. Вся эта история, по-моему, очень печальна. Но, в конце концов, мы не знаем, как всё произошло на самом деле. Я думаю, Квинси — хороший парень», — сказал Снейдер в интервью Veronica Offside.
Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, футболист вылетит из ОАЭ в Россию 5 марта. За побег с места ДТП форварда «Спартака» оштрафуют, экстрадиции в Нидерланды не будет.
Игрок во время сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.
Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Ранее в консульстве Нидерландов в ОАЭ заявили, что им неизвестно об экстрадиции Промеса.